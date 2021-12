ROZENDAAL – De gemeente Rozendaal start het jaar met een alternatieve nieuwjaarsreceptie. Er is geen gezamenlijke bijeenkomst, maar inwoners zijn welkom om op maandag 3 januari langs het gemeentehuis te lopen. Tussen 16.00 en 18.00 uur kan iedereen elkaar daar in de openlucht het beste wensen voor het nieuwe jaar, onder het genot van een glaasje glühwein of warme chocolademelk.