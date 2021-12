Nieuwe voorzitter Locatieraad Loenen

LOENEN – Per 1 januari is Antoon Streppel, nu nog lid van de Locatieraad St. Antonius Abt in Loenen, de nieuwe voorzitter. Volgens het huishoudelijke reglement geldt bij de benoeming van Locatieraadsleden dat de leeftijd van 75 jaar niet mag worden overschreden. Daarom zal de huidige voorzitter, Bert Meurs, vanaf 1 januari geen lid meer zijn, maar nog wel aanblijven als adviseur.