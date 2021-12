Nieuwe tenues voor KV Mélynas

BRUMMEN – Alle teams van de Brummense Korfbalvereniging Mélynas zijn voorzien van een mooi nieuw tenue. KV Mélynas is een vereniging met meer dan honderd leden. Het is een erg hechte vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Sinds oktober 2020 heeft de vereniging een fris en jong bestuur. Hierdoor zijn er veel mooie initiatieven gestart. Binnen de vereniging, maar ook in de gemeente Brummen. Zo is er een kangoeroeklup opgezet, waar kinderen vanaf 2 jaar samen kunnen spelen en kennis kunnen maken met de korfbal. Ook is er een samenwerking gestart met Sportkompas in gemeente Brummen om kinderen met een motorische achterstand te begeleiden met (korfbal)trainingen. Verder wordt er ook gekeken naar het opzetten van een midweekteam.

Bij al deze nieuwe plannen en initiatieven hoort een mooi nieuw tenue. Alle spelers zijn voorzien van een nieuw wedstrijdshirt, gesponsord door korfbalshop.nl. Daarnaast sponsort trimsalon Angeline de jeugdteams C en A. De seniorenteams S1 tot en met S4 hebben daarnaast twee andere sponsoren. Twe-O is medesponsor van de wedstrijdshirts en trainingspakken. Voor de inloopshirts is Lyseon sponsor.