Nieuwe single Mary van Baal

RHEDEN – Zangeres Mary van Baal uit Rheden heeft een nieuw nummer uitgebracht, een cover van Bart Herman. Het is getiteld ‘Slaap mijn kind’ en heeft een bijzondere betekenis voor Mary. “Ik heb gelezen dat kinderen in hun dromen contact hebben met overleden. Als ik mijn kleinkind zie slapen, pak ik wel eens haar hand en vraag dan of zij mijn moeder wil laten weten hoeveel ik van haar hou”, vertelt de Rhedense zangeres. “Het mooie is dat al mijn kinderen wel bepaalde trekjes hebben van mijn moeder. Dat is heel bijzonder voor mij. Zo weet ik dat ze voortleeft in ons. Dat is een mooie gedachte.”

‘Slaap mijn kind’ is opgenomen bij Studio Brinkman. De clip is opgenomen op de Posbank en gemaakt door Jaap van Didden en Vincent Staalduinen.