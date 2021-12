Nieuwe lijsttrekker PAK Rozendaal

ROZENDAAL – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 december is Tineke van der Pas unaniem gekozen tot lijsttrekker van het PAK voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Tineke is sinds 2018 actief als raadslid voor het PAK. Daarnaast is zij werkzaam in de gehandicaptenzorg als teammanager.

Daarnaast is ook de volledige kieslijst en het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft het PAK haar verkiezingsprogramma opgesteld aan de hand van de vaste PAK-thema’s: Samen, Groen en Duurzaam. Het PAK heeft op dit moment drie zetels in de gemeenteraad van Rozendaal.