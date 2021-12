Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

RHEDEN / ROZENDAAL – Het decembernummer van Ambt & Heerlijkheid ligt in de winkels. Het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal heeft dit keer een zeer gevarieerde inhoud, waarbij bijna alle Rhedense dorpen aan bod komen. Er zijn artikelen over de Thorbecke-graven bij de Petruskerk in Spankeren, over de waterkeringdammen ten noorden van Rheden, de kindergraven op begraafplaats Rozendaal en een klooster en een kerk in De Steeg. Ook is er een nieuw verhaal in de serie Van villa Korvina tot huize Mariposa en is er een artikel opgenomen over Broer de Jong, die van 1921 tot 1933 predikant was in Ellecom en De Steeg. De boekbespreking gaat over Villa de Wartburg van Loes Hegger.

Ambt en Heerlijkheid is voor 4,95 euro te koop bij The Read Shop in Dieren en Velp, boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, de firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden, bakkerij Samberg in Ellecom en kapsalon De Oude Post in De Steeg.