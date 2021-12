Nieuwe coördinator bij Geheugensteunpunt

GEM. BRUMMEN – Heidi Nusselder heeft afscheid genomen als coördinator van het Geheugensteunpunt in de gemeente Brummen. Heidi heeft het steunpunt zes jaar geleden (mede) opgezet en ontwikkeld tot een mooie voorziening. Ze heeft het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan haar opvolger, Wendie Derks.

De activiteiten in Eerbeek vinden sinds kort plaats in de bibliotheek. Iedere donderdagmorgen is daar tussen 10.00 en 12.00 uur een ontmoetingsochtend voor mensen met geheugenproblemen of (een vermoeden van) dementie. Vanaf januari zijn er weer mogelijkheden om bij deze groep aan te sluiten.

In Brummen is de wekelijkse ontmoetingsochtend op maandagochtend in Plein 5. Hier is de groep momenteel vol.

Tussen Kerst en Oud & Nieuw is het Geheugensteunpunt een week gesloten. Daarna kunnen bezoekers en mantelzorgers weer bij het geheugensteunpunt terecht. Voor ontmoeting en geheugenactivering of voor informatie en advies.

Ook gaan er in het voorjaar van 2022 weer verschillende ondersteuningsgroepen van start. In februari start de gespreksgroep voor mantelzorgers. Deelnemers volgen met elkaar vijf workshops onder leiding van deskundige gespreksleiding. Ze wisselen ervaringen uit over thema’s waar zij vanuit hun rol mee te maken krijgen. Deze workshops vinden eens per maand plaats in de Bibliotheek in Eerbeek.

In maart wordt er een (basis)cursus dementie gehouden voor mantelzorgers. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten in Plein 5 in Brummen. Vanaf maart gaan ook de Brein Beweeggroepen in zowel Eerbeek als Brummen weer van start. Dit zijn lotgenotengroepen voor mensen met geheugenproblematiek of (een vermoeden) van dementie, gecombineerd met bewegen onder leiding van een fysiotherapeut. Bij alle genoemde groepen die dit voorjaar van start gaan, zijn nog enkele plekken vrij.

Wendie Derks, tel. 06-28457299

brummen@geheugensteunpunt.nl