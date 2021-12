Nederhoed Men’s Fashion sluit na 27 jaar de deuren

VELP – Na ruim 25 jaar worden de deuren van Nederhoed Men’s Fashion in Velp gesloten. “Vol passie hebben wij als familie al die jaren gebouwd aan een prachtig bedrijf en hebben wij vele mannen in Velp en omgeving, mogen kleden en zodoende het straatbeeld een beetje mooier mogen maken”, vertelt Jasper Nederhoed. Sinds ongeveer 10 jaar leidt hij het familiebedrijf. Aanvankelijk was hij van plan de modezaak door de komende 25 jaar te loodsen, maar hij kwam er toch achter dat zijn hart ergens anders ligt. “Ik ben van plan om in het buitenland iets in de horeca te gaan doen. Het is dubbel, maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging.” Mede hierom en door het huidige retaillandschap heeft de familie besloten om de deuren van de mooie winkel voorgoed te sluiten.

“Wij willen u als klant hartelijk danken voor uw klandizie! U heeft mede bijgedragen aan 25 prachtige jaren en om u daarvoor te bedanken bieden wij u nu de gelegenheid om van onze opheffingsuitverkoop te komen profiteren.” De komende maanden neemt Nederhoed Men’s Fashion afscheid van de klanten in de winkel. Het is nog niet bekend wanneer de deuren definitief sluiten, maar waarschijnlijk is dat rond februari.