Najaarsconcert Rhedens Fanfare Corps

RHEDEN – Het Rhedens Fanfare Corps gaf zondag 21 november haar najaarsconcert in de Dorpskerk in Rheden. Het optreden kreeg de toepasselijke titel ‘Omdat het weer kon-cert’.

Het was een verademing voor de muzikanten om zich na lange tijd weer te laten horen aan een breed publiek. Gezien de grote belangstelling kan worden geconcludeerd dat het publiek even blij was er weer eens een middagje uit te kunnen. Het orkest, onder leiding van Harry van Bruggen, begon met een drietal jeugdleerlingen in de gelederen. Men was erg trots dat deze jonge muzikanten een tweetal nummers konden meespelen.

Het werd een mooi, gevarieerd concert met een afwisselend programma met van Beethoven tot ABBA en van James Bond tot In Nije Dei. Na een daverend applaus en de nodige bedankjes kwam er nog een mooie toegift met de mars Valero.

Het Rhedens Fanfare Corps kijkt uit naar het kerstconcert dat op maandag 20 december wordt gegeven in de Dorpskerk, als de regels dat te zijner tijd toestaan.