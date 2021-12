Na 49 jaar afscheid van de bouw

KLARENBEEK – Afgelopen donderdag 2 december heeft Dijkhof Bouw in Klarenbeek heeft donderdag 2 december afscheid genomen van Willem Penninkhof. Willem was bijna 49 jaar werkzaam in de bouw en gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Willem Penninkhof is een allrounder. Hij werkte op de bouwplaats en in de timmerfabriek, maar ook als kaderfunctionaris. De laatste 25 jaar is hij bij Dijkhof Bouw actief geweest als restauratieadviseur. Willem staat in de restauratiewereld bekend als een echte vakman en heeft meegewerkt aan vele prachtige monumentale restauraties.

Door de huidige maatregelen kon een groot afscheid met collega’s niet doorgaan. In overleg met Willem werd daarom voor een aangepast programma gekozen. In de ochtend was er een laatste, feestelijke bouwvergadering bij de restauratie van Hoeve Groot Hell in Putten. De dag werd afgesloten met een diner met naaste collega’s bij Hof van Bussloo. Dijkhof Bouw bedankt Willem voor zijn vakkundige, passievolle inzet en wenst hem samen met zijn vrouw en kinderen nog vele fijne gezonde jaren toe.