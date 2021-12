Muziek aan Huis+ zoekt locaties en artiesten

VELP / ROZENDAAL – Op zondag 15 mei staat de derde editie gepland van het festival Muziek aan Huis+. Particulieren in Velp en Rozendaal stellen hun huiskamers open voor een optreden door opkomend en gearriveerd talent. De organisatie is op zoek naar artiesten en huiskamers.

Muziek aan Huis+ wil via muziek en andere podiumkunsten de onderlinge ontmoeting tussen inwoners van Velp en Rozendaal bevorderen. Het is een festival voor en door dorpsgenoten. Alles gaat in principe met gesloten beurzen, want iedereen moet van de optredens kunnen genieten zonder financiële drempels. Het publiek kan naar eigen zin en smaak een programma samenstellen en van optreden naar optreden wandelen of fietsen. Ieder optreden duurt ongeveer en half uur.

Huiskamers gezocht

In totaal zal er muziek te horen zijn op zo’n dertig locaties in Velp en Rozendaal. Dat zijn huiskamers, tuinhuisjes of zaaltjes van particulieren, maar ook verzorgingshuizen kunnen meedoen. Het is volgens de organisatie een mooie manier om mensen uit de buurt te ontvangen. Na aanmelding komt iemand van de projectgroep Muziek aan Huis langs om kennis te maken en alles door te spreken.

Artiesten gezocht

Voor deze locaties worden artiesten gezocht die optredens willen verzorgen. Alle muziekgenres zijn welkom. Denk aan klassiek, pop, jazz, country. Naast muziek is er ruimte voor andere podiumkunsten, zoals theater, dans of poëzie, al dan niet in combinatie met muziek. Daarvoor staat het plusje achter de naam Muziek aan Huis+Optreden kan solo of als duo, als band, klein orkest, ensemble of koor. Deelnemende artiesten verzorgen drie optredens van maximaal 30 minuten voor een klein publiek in een huiselijke omgeving.

Foto: Marc Pluim

www.mah-velprozendaal.nl