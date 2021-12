Museum zoekt handige vrijwilligers voor hulp bij verbouwing

DOESBURG – In het eerste kwartaal van 2022 verhuist het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum naar het Gildehofje in Doesburg. In augustus opende hier al een dependance van het Doetinchemse museum, maar binnenkort komt ook de rest van de collectie naar de Hanzestad. Er worden handige vrijwilligers gezocht die kunnen helpen bij de verbouwing en inrichting van het nieuwe museum.

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum in Doetinchem ontstond uit de privécollectie van de familie Ooievaar. Het echtpaar begon destijds met verzamelen van alles wat met openbaar vervoer te maken had. Dit deden zij eerst in Den Haag, maar nadat zij in 1990 naar Borculo verhuisden, zetten zij hier de collectie voort. De Gelderse Tramweg Maatschappij (GTW) kreeg een prominente plek. In 2006 verhuisde het museum naar Doetinchem, naar het huidige pand naast het NS-station. In de loop der jaren is de collectie flink gegroeid en uitgebreid met speelgoed. Treintjes en dinky toys, maar ook poppen en robots. “We krijgen steeds meer naamsbekendheid en regelmatig krijgen we de mooiste stukken of collecties aangeboden”, vertelde voorzitter Dick Chargois eerder dit jaar aan Regiobode.

Het museum was in Doetinchem uit haar jasje gegroeid. Slechts een klein deel van de collectie kon worden getoond, de rest stond in het depot. Na opening van de dependance aan het Gildehofje bemerkten het bestuur en de overige vrijwilligers hoe goed het museum in Doesburg past. “Doesburg zelf is al een museum. Er zijn altijd bezoekers, op zoek naar kunst en cultuur”, aldus Chargois.

Al snel deed zich de mogelijkheid voor om helemaal naar de Hanzestad te verhuizen. Doordat twee winkels de deuren sloten en een ander bereid is te verhuizen, kunnen drie pandjes worden samengetrokken om zo ruimte te creëren voor het museum. Tezamen geeft dat straks zo’n 10 procent meer vloeroppervlak dan in Doetinchem. Het is de bedoeling dat het museum in Doesburg volgend jaar open gaat.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de inrichting van het nieuwe museum. In de ruimte waar voorheen de winkel van de Mosterdfabriek gevestigd was, moet een gezellig plein komen in Charles Dickens-sfeer. Denk aan kasseien op de vloer, antieke lantaarnpalen en verschillende huisjes in de sfeer van een middeleeuws Engels stadje.

Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum draait volledig op vrijwilligers en is nu op zoek naar handige vrijwilligers die kunnen helpen met de verbouwing van deze ruimte. Gezocht worden mensen die ervaring hebben met het werken met hout, waterleidingen, CV-installaties en elektrische installaties. Dit hoeven geen professionals te zijn. Er is iemand die de leiding heeft, maar vrijwilligers worden zeker gevraagd mee te denken met het plannen en vormgeven van het plein. De werkzaamheden starten in het begin van 2022 en zouden in maart of april moeten worden afgerond.

Wie mee zou willen werken, kan contact opnemen met René de Bruin via r.debruin@ziggo.nl. Belangstellenden worden verzocht daarbij aan te geven met welke werkzaamheden zij ervaring hebben.

www.ovsm-doetinchem.nl