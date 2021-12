Mooie opbrengst Hongerpotjes

BRUMMEN – De Hongerpotjes hebben in december weer een mooi bedrag opgeleverd. Er is maar liefst 1472 euro ingezameld voor de voedingsprojecten in India, Tanzania en Armenië. Hiervan is 500 euro gedoneerd door het Snuffelschuurtje. De mensen achter het project voor schoolkinderen in Armenië hebben een boodschap voor alle gulle gevers: “Veel dank aan alle mensen uit Brummen en omstreken die de Hongerpot helpen vullen en aan alle vrijwilligers die zich inzetten. Dankzij de Hongerpot hebben deze jongens en meisjes geen honger mee.”

De mensen van Hongerpot gaan in 2022 gewoon door met hun goede werk.

www.hongerpot.nl