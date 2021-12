Mo’j is luusteren in kerstsfeer met muziek en verhalen

EERBEEK/TWELLO – Op Eerste Kerstdag is er een speciale uitzending van het dialectprogramma Mo’j is luusteren bij de lokale omroep VoorstVeluwezoom. Het programma is geheel in de kerstsfeer. Gast is Willy Wilbrink uit Voorst. Zij gaat verhalen en gedichten in het dialect vertellen. Er zijn veel verhalen die zich rond Kerstmis afspelen.

Weerman Mark Wolvenne gaat vertellen welk winterweer ons te wachten staat in de komende week. Wordt het nog winter? Zit er nog een Elfstedentocht in? De bekende weerman heeft er studie van gemaakt en kan het uitgebreid vertellen.

De praatjes, gedichten en verhalen worden afgewisseld met kerstliedjes en -muziek. Het duo Hiddink en Schreurs en Aalt Westerman zingen in de streektaal over ‘het Kasfeest’. Shantykoor Trossen Los uit Twello heeft een paar jaar geleden onder leiding van Gert Pannekoek een mooie kerst-CD opgenomen. Ook de Grolse Hofzangers uit Groenlo zingen over het komende kerstfeest. Amusementsorkest Mondolia uit Oosterhuizen heeft enige jaren geleden ook kerstliedjes opgenomen. Ook deze muziek en zang is te horen.

Mo’j is luusteren van VoorstVeluwezoom in kerstsfeer is zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren via RTV Voorst en RTV Veluwezoom. Er is een herhaling op woensdag van 17.00 tot 19.00 uur en via internet zowel live als via Uitzending gemist.