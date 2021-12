GEM. BRUMMEN - Wie op oudjaarsdag de melkbus uit de schuur wil halen om te gaan carbidschieten in de gemeente Brummen, moet dit vooraf melden en aan aangescherpte voorwaarden voldoen. Dat is vastgelegd in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die de gemeenteraad van Brummen vorige week heeft vastgesteld.