Midwinterhoorns mogen weer blazen

DOESBURG – Volgens traditie mag de midwinterhoorn weer klinken vanaf de vrijdag voor de Adventsperiode, na zonsondergang. De leden van midwinterhoorngroep Doesburg kwamen daarom deze dag even bij elkaar om samen de hoorn weer te laten klinken. Ze zijn de stad in gegaan en hebben geblazen in het winkelcentrum.

Een drietal leden is zelfs toren opgegaan en hun geluid was in de wijde omgeving van de oude Hanzestad te horen. Het midwinterhoornblazen staat op de lijst van Werelderfgoed. De groep zal de komende 6 weken regelmatig te beluisteren zijn. Traditiegetrouw treden de blazers ook zeer regelmatig op in het Openluchtmuseum te Arnhem.

Foto: Ina Timmer