Midwinterhoornblazen over Loenense dreven

LOENEN – Op donderdagavond 3 december was er een bijzonder geluid te horen in het centrum van Loenen. Het waren de tonen van de midwinterhoornblazers Henk van de Berg en Casper van Beek. Zij waren met hun instrumenten naar de ruime tuin van Halbo Bosker en Marian Zoet aan de Eerbeekseweg gekomen, om daar bij het knappende houtvuur de bekende klanken te laten horen.

De twee blazers van de Midwinterhoornblaasgroep uit Ugchelen bliezen om beurten. Tegelijk blazen is niet de gewoonte, omdat het dan niet goed gaat klinken. De Ugchelse groep bestaat uit zo’n vijftien mannen en vrouwen. Normaal treedt de groep in de adventstijd wel ruim twintig keer op, maar nu door de coronabeperkingen veel minder. De leden vinden dat jammer, want er wordt alleen buiten geblazen en opgetreden in de adventstijd. Buiten deze zes weken wordt er niet gespeeld in de open lucht. Een traditie waar alle blazers zich strikt aan houden. In de overige maanden wordt er wel binnen geoefend, behalve in de zomermaanden.

De leden van deze groep maken hun blaasinstrument zelf. Het kan volgens voorman Van Beek van hout zijn dat in de directe omgeving kan worden gekapt. Op zandgronden is dit vaak de berk. Het stuk hout waaruit de hoorn wordt gemaakt moet grotendeels al wel de bekende vorm hebben. Hier en daar kan er nog wat worden bijgeschaafd. Het (in de lengte) doorzagen van het stuk hout is een secuur werkje, maar zeker ook het hol maken van de stam. Iedere hoorn heeft volgens de voorman een ander geluid. Dit midwinterhoorngeluid draagt heel ver.

De leden blazen ook op de Leesterheide een bekende melodie. Door het open veld is het blazen heel ver te horen. “De Midwinterhoornblazers Ugchelen blazen een melodie, ‘d’Olde Rôep’ of een variatie daarop. Het is van belang de tonen even aan te houden zodat men ‘gedragen’ blaast”, vertelt Van Beek. “De tonen dienen vloeiend van de ene naar de volgende toon over te lopen. Dus niet los van elkaar of stotend geblazen. De midwinterhoorn heeft geen kleppen of gaatjes om de tonen te beïnvloeden. De verschillende tonen kan men blazen door de lipspanning te verhogen of verlagen. Dagelijks vijf á tien minuten oefenen is de beste manier om het blazen te leren.”

Foto: Marian Zoet

Foto: Casper van Beek en Henk van de Berg blazen hun midwinterhoorns in Loenen