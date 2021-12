Mevrouw De Vlieger-van Kampen uit Velp 100 jaar

VELP – Op woensdag 8 december bracht burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden een bezoek aan Ester De Vlieger-van Kampen. Mevrouw De Vlieger vierde haar 100ste verjaardag.

Ester Maria De Vlieger-van Kampen is geboren in Hillegom. Ze is haar beroepsmatige leven gestart als naaister. Ze is, zoals ze het zelf noemt, een handyman (vrouw). Na haar huwelijk is ze met haar man gaan wonen in Den Haag. Na een paar jaar is het gezin verhuisd naar Delft, maar dat was geen fijne tijd. “Er werd op ons neergekeken, omdat mijn man ‘maar’ melkboer was”, vertelt mevrouw De Vlieger. Het gezin is uiteindelijk neergestreken in Zetten en daar heeft ze het grootste deel van haar leven gewoond. “In het dorp werd haar man op handen gedragen en dat terwijl wij een (groot) katholiek gezin waren in een protestants dorp. En dat in de jaren 60!”, aldus mevrouw De Vlieger. Een zoon is op 19-jarige leeftijd verongelukt en het hele dorp leefde mee.

De 100-jarige heeft heel veel meegemaakt in haar leven; te veel om op te noemen. In 1989 werd zij weduwe. Uit het huwelijk zijn 7 kinderen geboren. Ook heeft zij 12 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. In 2016 verhuisde mevrouw De Vlieger van Zetten naar Velp en woont daar nu in een verzorgingshuis. Met haar 100 jaar voelt mevrouw De Vlieger zich nog goed: “Ik piep (niet) en kraak wel!”