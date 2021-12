Meldplicht voor carbidschieten in gemeente Brummen

GEM. BRUMMEN – Wie op oudjaarsdag de melkbus uit de schuur wil halen om te gaan carbidschieten in de gemeente Brummen, moet dit vooraf melden en aan aangescherpte voorwaarden voldoen. Dat is vastgelegd in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die de gemeenteraad van Brummen vorige week heeft vastgesteld.

De gemeente Brummen heeft de regels voor carbidschieten flink aangescherpt. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de regels rond het legale vuurwerk steeds strenger worden en daarmee steeds meer mensen overstappen op knallen met carbid. Zeker nu er dit jaar weer een algemeen vuurwerkverbod is, verwacht de gemeente dat er meer met carbid zal worden geschoten. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat dit veilig en zonder al te veel overlast gaat gebeuren.

Iedereen die wil carbidschieten, moet zich vooraf melden bij de gemeente om de voorwaarden door te nemen. Carbidschieten mag sowieso alleen op 31 december tussen 10.00 en 18.00 uur en alleen door mensen van 18 jaar en ouder. Schieten mag alleen op eigen terrein en ook dat terrein moet aan diverse voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua afstand tot bewoning, andere gebouwen en toeschouwers. Het terrein moet worden afgezet. Er is bescherming vereist en drugs en alcohol zijn uit den boze. Ook zijn er regels over hoeveel bussen er zijn toegestaan en hoe groot die mogen zijn.

De gemeente wil graag inzichtelijk hebben wie er carbid schiet en op welke plekken. Een melding kan worden gedaan bij Renee Swarts van de gemeente Brummen via tel. 0575- 568233. Wie niet aan de regels in de APV kan voldoen, kan een vergunning aanvragen.