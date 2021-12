Meldingen in de openbare ruimte met de Fixi-app

RHEDEN – Is er een lantaarnpaal stuk of zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners van de gemeente Rheden vanaf 15 december heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone. Meldingen doen gaat daarmee een stuk gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de omgeving en kunnen hierop aangeven om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te zien of de melding al is gedaan, en of er andere meldingen zijn in de omgeving. Melders kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding is gedaan. Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk zelf zien.

www.rheden.nl/fixi.