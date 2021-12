Meerdere branden in voormalig woonzorgcentrum Rhederhof

RHEDEN – In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben er meerdere branden gewoed bij voormalig woonzorgcentrum Rhederhof aan de Snippendaalseweg in Rheden.Even voor middernacht kwam de melding van brand binnen. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse kwam merkte ze dat er meerdere plekken branden waren op het terrein en in het slooppand. Vanwege de omvang van de branden werd al snel opgeschaald en kwamen er extra brandweerwagens ter plaatse om het vuur te blussen.

Één brandweerman is door de ambulancedienst gecontroleerd nadat hij is een in een put stapte en ten val kwam. De put was volledig bedekt met wildgroei en daardoor niet zichtbaar. Onderin het gat lag een blauw vat. Of er wat in het vat zat is onbekend.De politie doet verder onderzoek naar de branden. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.Het voormalig woonzorgcentrum Rhederhof is al vele jaren een doorn in het oog. De afgelopen jaren zijn er al meerdere brandstichtingen geweest in en rondom het pand. In december 2020 lie[ een uitzetting totaal uit de hand. Een kraker accepteerde gooide met brandbommen. Twee mensen raakten gewond bij de inval door het arrestatieteam.

Foto: Ronald Heitink/ Persbureau Heitink