Meer investeerders op de Gelderse woningmarkt

REGIO – Investeerders worden steeds actiever op de woningmarkt in Gelderland. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster in opdracht van provincie Gelderland. Het aantal transacties door investeerders is in drie jaar tijd gestegen van 6 naar ruim 9 procent . Investeerders kopen steeds meer goedkope woningen op. Dit gaat ten koste van de koopstarters, die steeds vaker zijn aangewezen op woningen in hogere prijsklassen.

“De woningnood in Gelderland is hoog, vooral voor starters. Investeerders kopen meer woningen op, waardoor starters minder kans maken op een betaalbare woning. Hierdoor dreigt een woonkloof te ontstaan tussen mensen die wel en geen huis hebben. Die kloof moeten we dichten”, aldus gedeputeerde Peter Kerris.

Het aandeel investeerders op de Gelderse woningmarkt neemt sinds 2017 met de helft toegenomen: van 6 procent in 2017 tot ruim 9 procent in 2020. Vooral kleine investeerders (tot 10 woningen) zijn meer gaan kopen op de ‘Funda-markt’ waar zowel particulieren als investeerders actief zijn. Woningen die worden verkocht aan investeerders worden meestal verhuurd en daarmee onttrokken uit de koopwoningmarkt.

Minder kansen voor starters

Het aantal koopstarters op de Gelderse woningmarkt neemt sinds 2014 af. Investeerders kopen steeds vaker goedkope woningen op, waardoor starters minder kans krijgen op een betaalbare woning. Steeds meer starters stellen de aankoop van hun woning uit. Het aandeel starters dat ouder is dan 35 jaar neemt toe.

De investeerders richten zich vooral op woningen in de steden met Arnhem als uitschieter. In Arnhem is 14 procent van de woningen in bezit van investeerders. De gemeente staat daarmee op plek 6 van de steden in Nederland. In Nijmegen is 11 procent. Investeerders kopen de laatste jaren meer appartementen en kleinere woningen.

Opkoopverbod en Woonplicht

De opkoop van woningen door investeerders zorgt voor hoge woningprijzen en meer krapte op de woningmarkt. Met ingang van januari 2022 kunnen gemeenten door een wetswijziging harder optreden tegen investeerders die woningen opkopen om ze vervolgens voor veel geld te verhuren. Een opkoopverbod kan gepaard gaan met een zelfbewoningsplicht om investeerders te ontmoedigen. Een aantal gemeenten in Gelderland heeft een verordening in voorbereiding, waaronder Arnhem en Nijmegen