Marja uit Brummen maakt spellen van eigen natuurfoto’s

BRUMMEN – Met de donkere en koude dagen in het vooruitzicht, wordt er weer meer tijd binnen doorgebracht. Voor sommigen een goed moment voor een gezellig spelletje. Marja Vos (59) uit Brummen bundelde haar talenten en gebruikte haar eigen natuurfoto’s om verschillende spellen te maken. Op haar website zijn deze gratis te bestellen.

Het idee voor het maken van de spelletjes kwamen tot stand toen Marja samen met haar klantmanager van de gemeente Brummen een plan maakte om te participeren in de maatschappij. Vanwege een bedrijfsongeval op haar zeventiende en aangeboren beperkingen kan zij niet meer werken en kreeg ze met de bijstand en de Participatiewet te maken. “Samen met mijn manager ging ik op zoek naar een manier om ondanks mijn beperkingen toch deel te nemen aan de maatschappij en een bijdrage te leveren.” Marja is gek op de natuur en als sinds haar achtste bezig met fotografie. ” Als kind van 8 ging ik al aan de slag met de Agfa-clack camera van mijn vader. Ik maakte mijn allereerste foto’s van een heide-vennetje bij de camping en van de pony’s waar ik op reed.” Haar liefde voor fotograferen bleef en mondden later uit in haar eigen fotoboeken. Ze bedacht een manier om haar foto’s voor een ander doel te gebruiken.

“Ergens zag ik een kaartspel voorbij komen van iemand die daar eigen afbeeldingen voor had gebruikt en dat bracht mij op het idee om mijn natuurfoto’s van de Veluwezoom te gebruiken voor spelletjes.”

Uit haar maar liefst 6000 natuurfoto’s maakte Marja een selectie en gebruikte die voor het maken van een kwartetspel, ganzenbord en memory. Deze spelletjes zijn via haar website veluwezoomspellen.nl gratis te bestellen. “Mensen ontvangen de spellen digitaal en kunnen ze dan zelf afdrukken. Op de website staat ook een handleiding om de spelletjes in elkaar te zetten. Leuk om samen met kinderen te doen of bijvoorbeeld bij de dagbesteding.”

Marja hoopt dat veel mensen plezier gaan beleven aan haar spelletjes en dat ze hiermee een bijdrage kan leveren aan natuureducatie. Als ze het aanslaat, heeft ze nog genoeg ideeën om het spelletjesaanbod uit te breiden.

www.veluwezoomspellen.nl