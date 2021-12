EERBEEK – Zondag 5 december was Marian Dielisssen – Derksen 50 jaar lid van Toneelvereniging KDO uit Eerbeek. Enkele bestuursleden hebben haar thuis een bezoek gebracht en een attentie en bloemen aangeboden.

Marian is op 16-jarige leeftijd lid geworden van KDO en heeft vele malen op de planken gestaan . Ookis ze ll jaren penningmeester van de vereniging. Ze is altijd nauw betrokken en erg actief bij de vereniging. Niet zo raar, want haar moeder was ook lid sinds 1953. Toen zij stierf was zij ruim 65 jaar lid.