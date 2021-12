Marc Dammers geslaagd voor HaFaBra-dirigent

LOENEN/UTRECHT – Zaterdag 13 november is Marc Dammers (26) uit Loenen geslaagd voor zijn HaFaBra eindexamen directie. Na afloop van het examen, dat met goede resultaten werd afgelegd, mocht hij zijn diploma in ontvangst nemen. Het examen vond plaats in Utrecht en werd door een driekoppige jury (een selectie van docenten) beoordeeld.

Voor dit examen bestond het orkest uit een speciaal geselecteerde groep muzikanten. Samen met twee andere studenten is er een ’coronaproof’ orkest samengesteld. Dat wil zeggen: geen orkest van 50 á 60 personen, maar een kleine groep van 17 muzikanten. Door deze keus was de kans van doorgang, in verband met de mogelijke coronamaatregelen die er zouden kunnen zijn, groter.

Tegelijkertijd werd er hierdoor meer gevraagd van de kwaliteiten van de muzikanten. Alle orkestpartijen waren namelijk door maar één enkel persoon bezet. Met vier repetities als voorbereiding klonk op zaterdag 13 november dan het eindresultaat. Gelukkig waren de coronamaatregelen (toen) zo gunstig dat er ook publiek bij mocht zijn.

Marc Dammers is zijn muzikale loopbaan begonnen bij muziekvereniging OLTO in Loenen. Na twee jaar AMV (blokfluitlessen) is hij via klarinet op saxofoon beland. Hij heeft saxofoonlessen gehad van André Janssen en heeft ook nog een jaar de jongtalentenklas gevolgd bij muziekschool Markant Apeldoorn.

Marc vertelt: “Via heel veel invalwerk bij orkesten uit de regio is de passie voor muziek bij mij blijven groeien. Nadat ik al een detailhandeldiploma op zak had, bleef serieus iets met muziek doen toch heel erg kriebelen en heb ik de vervolgstap dan toch gezet. Ik begon in 2018 met de opleiding HaFaBra directie aan de Bourdon Hogeschool te Gouda. Later is deze vestiging verhuist naar Alphen aan Den Rijn en daar heb ik studie verder afgerond.”

Dammers heeft tijdens de studie al niet stilgezeten en heeft het dirigentenwerkveld in de gaten gehouden. In september 2019 is hij begonnen als dirigent van het opleidingsorkest Da Capo van Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Daarnaast is hij sinds afgelopen zomer ook dirigent van Fanfareorkest Concordia uit Nijkerkerveen. En met ingang van 1 november ook dirigent bij Fanfareorkest Apollo uit Laren.

Foto: Susan Kraakman

Foto: Marc Dammers in actie tijdens zijn examen