Marc Budel lijsttrekker CDA Rheden

RHEDEN -Leden van de afdeling CDA Rheden-Rozendaal hebben tijdens een algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van Rheden op 16 maart 2022. Dat gebeurde op voordracht van het bestuur en het besluit is unaniem overgenomen door de leden. Marc Budel , woonachtig in Velp en momenteel al wethouder in het college van B&W, was al door de leden benoemd tot hun lijsttrekker. “Als wethouder voor onder meer jeugd, sport, cultuur en dorpswethouder van Laag-Soeren, Ellecom, Spankeren en De Steeg heb ik de afgelopen jaren veel inwoners mogen ontmoeten. Ik kijk ernaar uit om ‘Zij aan Zij’ met deze 9 top-kandidaten al onze inwoners uit de 7 dorpskernen, onze jongeren, senioren, onze talloze vrijwilligers, onze bedrijven, mantelzorgers, winkeliers, zzp-ers te bereiken met ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022 – 2026.”

Van de huidige CDA-raadsleden staan Cyril Weijers (53 jr, Dieren, juridisch docent) en Peter-Paul Geelen (53 jr, Dieren, tekstschrijver/huisman) op respectievelijk plek 2 en 4. Huidig fractievoorzitter Bert de Lange (56 jr, Dieren), die 8 jaar de kar heeft getrokken voor het CDA, staat op plek 10 als lijstduwer. Nieuw gezicht is Nienke Overvliet (57 jr) uit De Steeg op 3. Zij is werkzaam in de zorg en was al vele jaren bestuurlijk actief voor het CDA in de gemeente Nijkerk. Datzelfde geldt voor nr 5 op de lijst, Christiaan Spikker-Hogenkamp (45 jr, Velp). Hij werkt als IT analyst in het bedrijfsleven en komt van het bestuur CDA Arnhem. Beiden zetten nu graag met volle overtuiging de stap naar de Rhedense politiek.

Het dorp Ellecom wordt vertegenwoordigd door Herman Boesveld (68 jr, Ellecom). Herman loopt al jaren mee bij de CDA-fractie. De laatste jaren als raadsvolger en fractiesecretaris. Op plek 7,8,9 staat aanstormend jong talent voor het CDA. Op 7 staat Emma Frijlink (23 jr, Velp). Zij werkt op een P&O-afdeling in de zorg en studeert daarnaast nog Toegepaste psychologie. Op plek 8 staat Jaap Lok (34 jr, Velp). Hij is ondernemer, actief betrokken bij verschillende verenigingen en al enige jaren raadsvolger. Op 9 staat Pauline Luteijn (38 jr, Velp). Zij is regelbegeleider in de gehandicaptenzorg en al wat langer nauw betrokken bij de CDA-fractie.

Huidig raadslid Tanco Frijlink (Velp) keert niet terug voor het CDA in de gemeenteraad. Hij heeft er drie volle raadsperiodes (12 jaren) op zitten en maakt graag ruimte voor nieuw talent.