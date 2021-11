Maaltijd voor alleengaanden afgelast

DREMPT – De maaltijd voor alleengaanden in het Dorpshuis in Drempt, die gepland stond op woensdag 8 december, is afgelast. De maandelijkse maaltijd was net weer van start gegaan, maar de organisatie ziet zich genoodzaakt om in ieder geval de maaltijd in december weer af te gelasten. Wanneer ze weer van start gaan is nu niet duidelijk.