Ludieke actie tegen komst Logistiek Centrum Eerbeek

EERBEEK – De buurtbewoners van het voormalige Burgersterrein in Eerbeek hebben op een ludieke wijze geprotesteerd tegen de komst van een Logistiek Centrum. Het geplande Centrum, met een hoogte van 13 meter, zal tegen het winkelhart van het dorp worden gebouwd, waarmee de leefbaarheid van het dorp zal worden aangetast, vinden de bewoners.

Een verontruste buurtbewoner had het idee opgepakt om de jeugd van de basisschool te betrekken en organiseerde een wedstrijd waarbij kinderen werden gevraagd om het terrein naar eigen inzicht in te kleuren. Het resultaat was van de wedstrijd was zeer verrassend en divers. De een zag een skatebaan voor zich, de ander een zwembad of bos en weer een ander een klein dorp of een combi van alles. De winnares van de wedstrijd tekende een dorpswijk, waarbij gedetailleerde bijlagen werden toegevoegd.

De kinderen werd op het Burgersterrein ontvangen door de buurtbewoners en burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Hij feliciteerde in zijn toespraak de jeugd met het resultaat en maakte de winnaars bekend.

Of het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein zal komen, hangt af van het alternatieve onderzoek, waarvoor ook twee andere locaties in aanmerking komen. Deze zijn gelegen aan het industrieterrein de Kollergang. Voor de bewoners is het wel duidelijk en mag een Logistiek Centrum zeker niet tegen het dorpshart worden aangebouwd. Zij zien liever dat het terrein gebruikt wordt voor de bouw van levensloopbestendige woningen waar het dorp veel behoefte aan heeft.