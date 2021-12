Ludieke actie in Arnhem tegen komst LCE op Burgersterrein

ARNHEM – Inwoners van Eerbeek hebben maandagmiddag een ludieke actie gehouden bij het Provinciehuis in Arnhem. Met 53 bananendozen bouwden zij een toren van 13 meter hoog. Zij hopen de provincie hiermee te overtuigen dat de komst van een Logistiek Centrum op het Burgersterrein geen goed idee is. Ook boden zij de Commissaris van de Koning John Berends een ‘Hoorkonde’ aan, omdat zij zich volstrekt ongehoord voelen.

Dinsdag 14 december beslist het college van Gedeputeerde Staten over de definitieve locatie voor een nieuw Logistiek Centrum in Eerbeek. Het Burgersterrein is aangewezen als potentiële locatie. Dit leidde bij buurtbewoners tot hevige protesten. Zij trokken maandag dan ook nog alles uit de kast om dit te voorkomen. Met een oldtimerbus vertrok een delegatie maandag vanuit Eerbeek richting Arnhem. Bij het provinciehuis werd een toren van bananendozen gebouwd om aan te geven hoe hoog het LCE met zijn 13 meter zou kunnen worden. Dit ging gepaard met het nodige lawaai. Alles om maar aandacht te vragen voor de situatie.

De omwonenden willen dat bewoners vanaf de Loubergweg en vanuit het Soerense Zand, het Wilhelminapark en het Palisiumpark straks normaal kunnen wandelen en fietsen naar het dorpshart. Nu kiezen ze vaak een route langs het spoor, omdat dat veiliger voelt. En met nog meer vrachtverkeer richting het LCE, zal de situatie niet verbeteren. Het Burgersterrein moet daadwerkelijk ingericht worden voor en door burgers, vinden zij. Zij zien het industrieterrein de Kollergang als beste locatie voor het nieuwe logistieke centrum.

Met de ‘Hoorkonde’ wilden de bewoners tevens laten weten dat zij zich niet gehoord voelen door de provincie. Ze brengen onder de aandacht dat diverse rapporten en adviezen niet met hen zijn gedeeld. Met de ‘Hoorkonde’ verzoeken de omwonenden de Commissaris van de Koning om zorgvuldigheid voor snelheid van besluitvorming te laten gaan, om de buren daadwerkelijk te horen in het proces en om de besluitvorming over de locatiekeuze van het LCE daarom aan te houden en niet op dinsdag 16 december al een besluit te nemen.