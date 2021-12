Luchtmobiele Brigade helpt GGD Noord- en Oost-Gelderland

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland krijgt ondersteuning van 27 militairen bij het afnemen van testen. Het ministerie van Defensie heeft zo’n 400 militairen opgeleid tot bemonsteraar, ook leren ze met het administratiesysteem CoronIT werken.

“De GGD’en hebben de testcapaciteit snel opgeschaald in reactie op het toenemend aantal besmettingen en werken hard om de capaciteit verder op te schalen. We zijn blij met alle hulp, maar zeker ook van het ministerie van Defensie daarbij, ” aldus Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland. “Vanaf het begin van deze pandemie melden mensen zich bij ons aan. Dat geeft een goed gevoel. Of het nu gepensioneerden zijn of mensen werkzaam in de zorg die extra uren willen draaien. Het is fijn dat we samen de pandemie bestrijden.”

Sinds 1 december heeft Defensie 750 militairen beschikbaar gesteld om te helpen met testen en vaccineren. Deze militairen worden op diverse locaties door heel Nederland ingezet. In Gelderland ondersteunen militairen van de Luchtmobiele Brigade de GGD. De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare elite-eenheid. De militairen van deze eenheid zijn zwaar getraind en herkenbaar aan de rode baret. Dankzij hun training zijn ‘rode baretten’ inzetbaar onder alle omstandigheden en voor vele taken. Het ondersteunen van civiele autoriteiten bij crises in Nederland is één van de hoofdtaken van Defensie. Daarbij wordt altijd samengewerkt met en onder leiding van civiele partners. De huidige ondersteuning vindt plaats op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).