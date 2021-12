Lotgenotengroep voor partnerverlies

DIEREN – De afdeling Samen Sterker van Humanitas in Rheden en Arnhem start in januari een lotgenotengroep voor mensen die hun partner zijn verloren. In een kleine groep kunnen de deelnemers hun ervaringen delen. Soms is er herkenning, soms zien ze juist een andere invalshoek. Er wordt onder leiding van twee ervaren vrijwilligers met elkaar gepraat aan de hand van thema’s per bijeenkomst. Er zijn acht bijeenkomsten van 2,5 uur per keer. Wie zich aanmeldt, krijgt eerst thuis bezoek voor een intake- en kennismakingsgesprek. Deelname is gratis. Aanmelden kan via Samen Sterker Humanitas, tel. 06-57290576.