Lotgenotengroep partnerverlies

DIEREN – Humanitas start in december weer een lotgenotengroep voor mensen die hun partner hebben verloren door de dood. Wanneer een partner overlijdt, verandert dat het leven van de achterblijver op ingrijpende wijze. Vaak is er in het begin veel aandacht van de omgeving, maar ebt dit na een tijdje weg en dan kunnen nabestaanden het gevoel krijgen er alleen voor te staan. Binnen de lotgenotengroep kunnen de deelnemers hun gevoelens uiten en delen. Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s: wel of geen afscheid hebben kunnen nemen, de uitvaart, reacties van de omgeving, schuldgevoelens, speciale dagen, angst, de kracht om verder te gaan. Daarnaast zal er aandacht zijn voor door de deelnemers ingebrachte thema’s.

Een groep bestaat over het algemeen uit 6 tot 8 deelnemers en wordt begeleid door 2 ervaren en geschoolde gespreksleiders van Humanitas. Er zijn 10 bijeenkomsten van 2 uur, gevolgd door een terugkomdag. Voorafgaand aan de bijeenkomsten vindt er een persoonlijk kennismakingsgesprek plaats. Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met André Lamers via andrelamers@live.nl.