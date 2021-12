Loenense Ria Nijhof bouwt fraai kerstdorp in haar eigen huis

LOENEN – Nadat enige jaren geleden haar woning aan de Hackfortweg in Loenen sterk is uitgebreid, heeft Ria Nijhof-Peters nu een mooie ruimte om een fraai mini-kerstdorp op te zetten. De achterkamer ziet er nu prachtig uit met honderden huisjes, kasteeltjes, boompjes, beestjes en wat al niet meer. Het is een kleurig geheel met veel lampjes en bewegende delen. Muziek ontbreekt ook niet. Ria beleeft er veel plezier aan en kan er niet genoeg van krijgen om te zien hoe lieflijk haar kerstdorp er uitziet.

Ria Nijhof (72 jaar) heeft in het verleden al meerdere verzamelhobby’s gehad, maar is nu al zo’n vijf jaar helemaal verslingerd aan haar kerstdorp. Het begon toen ze een paar huisjes kreeg en er later zelf nog een paar bij kocht. Eerst stond het spul op een kast en later op een tafel. Van lieverlee werden het meer en meer. Ria vertelt: “Het gaat zoals met veel hobby’s. Je begint er aan en voor je het weet ben je er aan verslaafd en wil je meer en meer. Ik ging alle kringloopwinkels hier in de verre omgeving af om te kijken wat er te koop was aan huisjes en andere dingen. Daar heb ik voor een paar centen veel leuks aan kunnen schaffen. Maar we gingen ook naar de grote tuincentra om direct na de kerstmis te snuffelen in de grote opruiming. De dure huisjes en kasteeltjes kosten dan maar weinig meer. Ja, je moet er wat voor over hebben om het zo mooi en compleet mogelijk te maken.”

Stroom

Het opbouwen van een echt kerstdorp vergt niet alleen de nodige centjes, maar ook veel tijd. Eind oktober begint Ria hier al mee. De eetkamer wordt ontruimd, zodat er plaats is voor de tafels en stelling voor het kerstdorp. Daarna worden de vele dozen van de zolder gehaald. Vaak helpt Ria’s dochter, maar dit keer hielp ook echtgenoot Chris met de opbouw van het Loenense kerstdorpje. Het is passen en meten om alles een leuk plaatsje te geven. Elk jaar zegt ze dat er niets mee bij kan, maar toch is er steeds weer een uitbreiding.

Met het plaatsen van de mini-gebouwtjes en andere onderdelen is het nog lang niet klaar, want veel van de bouwsels krijgen stroom voor licht, beweging en muziek. Sommigen werken op batterijen. Onder de tafels is het een wir-war van draden, die allemaal nodig zijn om alles te laten draaien. Chris helpt Ria waar hij kan en geniet er ook wel van als alles op de juiste plek staat en ligt.

Kabelbaan

Ieder jaar kocht de Loenense er heel wat bij voor haar kerstdorp. In december is Ria bovendien jarig en voor haar man en kinderen was dit een mooie gelegenheid om haar een langgewenste aanvulling op het kerstdorp te geven. Vol trots laat Ria de mooie kabelbaan zien, compleet met cabines. Ze drukt even een knopje in en zet zo de kabelbaan in werking.

Telkens als er iets bij komt, moet er geschoven worden om alles een plekje te geven. Voor de plaatsing van de kabelbaan moest er weer veel worden opgeschoven en verplaatst. Toch is het allemaal gelukt, tot grote vreugde van Ria. Zij wijst ook op het treintje dat ze kreeg. De locomotief, met lampjes, tuft vrolijk tussen de huisjes en boompjes door. Er is veel beweging te zien in het kerstdorp met ijsbaan, draaimolen en wat al niet meer. De bezoeker kan er lange tijd naar kijken. Vooral kinderen vinden het prachtig om het kerstdorp te zien. Als het donker wordt en de lampjes gaan aan en het muziekje dwarrelt over het kerstdorp, is het voor iedereen in de kamer weer reuze gezellig

Driekoningen

Het kerstdorp blijft enkele maanden staan. Ieder jaar met Driekoningen (6 januari) gaat Ria aan de slag om het kerstdorp weer op te ruimen. Dat is een hele klus, want alle onderdelen moeten keurig stuk voor stuk verpakt worden in dozen. Daarna gaan er dan weer tientallen dozen naar de zolder. Dochter en man helpen Ria daar ook weer bij.

Foto: Martien Kobussen