Loenenaren naar uitgifte Voedselbank in Eerbeek

LOENEN/EERBEEK – Na overleg tussen de diaconie van de Protestantse kerk in Loenen en de voedselbanken in Apeldoorn en Zutphen kunnen inwoners uit Loenen terecht bij Voedselbank Zutphen. Die heeft onder andere een uitgiftepunt in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Dit is geopend op vrijdagmiddag tussen 12.00 en 12.45 uur.

Elke voedselbank heeft zijn eigen voorwaarden om iemand toe te laten, daar heeft de diaconie geen invloed op. Wie denkt in aanmerking te komen voor hulp van de Voedselbank, kan bij het uitgiftepunt een aanmeldingsformulier afhalen of van de site downloaden en printen. Als men er niet uit komt dan is er iemand van de diaconie bereid om dit uit te printen. Vragen kunnen gesteld worden aan Henk Bastiaans tel. 055-5051716. Ingevulde aanvraagformulieren kunnen gestuurd woeden naar de Voedselbank Zutphen.

Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt Voedselbank Zutphen contact op voor een intakegesprek bij de Voedselbank. Na dit gesprek wordt de aanvraag ingediend en krijgt men binnen twee weken schriftelijk bericht. Is de aanvraag goedgekeurd, dan staat in de brief een nummer vermeld. Dit nummer heeft men nodig bij het afhalen van het pakket. Er dienen zelf voldoende boodschappen- en koeltassen mee te worden genomen om de producten in te pakken.

www.voedselbankzutphen.nl

info@voedselbankzutphen.nl