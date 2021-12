Loenen weer sfeervol verlicht

LOENEN – Wanneer Sinterklaas ons land heeft verlaten, is het weer tijd voor de kerst. Vooral in deze tijd is er behoefte aan gezelligheid. Bestuur en leden van de ondernemersvereniging Lomive in Loenen hebben het dorp weer sfeervol verlicht in de donkere dagen. Aan de Hoofdweg en Eerbeekseweg zijn door vrijwilligers weer ruim honderd bomen geplaatst. Zij krijgen hierbij ook de medewerking van de aanwonenden waar de boompjes zijn geplaatst. Zij zorgen voor de verlichting. Door deze prettige samenwerking kunnen de Loenense ondernemers weer een gezellige sfeer brengen in het dorp.