Lege straten in Doesburg…

DOESBURG – Het had zo mooi kunnen zijn. Een koopzondag met lekkere hapjes en een rad van fortuin, concerten en markten. Kerken, verenigingen en ondernemers hebben zich de afgelopen maanden ingespannen om Doesburg en omgeving gezellige feestdagen te bezorgen. Helaas gooide het coronavirus ook dit jaar roet in het het eten. De kerkbanken bleven leeg, de diensten werden online uitgezonden. Ook was er dit jaar geen gezellige drukte in de Doesburgse straten voor de kerstinkopen. De lockdown zorgt voor lege winkelstraten in de Doesburgse binnenstad. Alleen de supermarkten konden rond de feestdagen veel bezoekers ontvangen, met volle parkeerplaatsen tot gevolg.

Foto: Hanny ten Dolle