Laatste stropaneel geplaatst van clubgebouw Scouting Rheden en Rhevak

RHEDEN – Scouting Rheden en Stichting Rhevak hebben een belangrijk deel van de bouw van hun duurzame clubhuis afgerond. De panelen van stro, waaruit de wanden van het hoofdgebouw bestaan, zijn geplaatst. Hiermee krijgt het gebouw straks een zeer goede isolatiewaarde, dat daarom ook probleemloos zonder gasaansluiting gerealiseerd kan worden.

Als het gebouw binnenkort casco staat en wind- en waterdicht is, gaan de vrijwilligers aan de slag met de afbouw van het gebouw aan de binnenkant. Goed gebruikte afbouwmaterialen, sponsorbedrijven én vrijwilligers zijn nog welkom. Het clubgebouw is naar verwachting in het voorjaar van 2022 klaar om als uitvalsbasis te dienen voor veel activiteiten voor kinderen uit Rheden. De bouw is te volgen op www.rhedensepioniers.nl.