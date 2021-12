Kunstuitleen geopend in Bibliotheek in Velp

VELP – Vrijdag 3 december werd het officiële startsein gegeven van de Kunstuitleen van stichting Nieuwe Ruimte in de bibliotheek in Velp. Wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden (links op de foto) was aanwezig om de officiële opening te verrichten, samen met Rob van Oosten, directeur van Nieuwe Ruimte. Voor Nieuwe Ruimte is de bibliotheek de uitgelezen plek om op een laagdrempelige manier de kunst onder de aandacht te brengen. Het lenen van een kunstwerk kost 10 euro per maand, nieuwe abonnees betalen eenmalig 20 euro inschrijfkosten. Het leenbedrag komt volledig ten goede aan de kunstenaar. Aanmelden als abonnee kan door het formulier in te vullen dat beschikbaar is in de bibliotheek. Wekelijks is de vrijdagmiddag gereserveerd voor het halen of retourneren van werk.

Foto: Theo Jansen