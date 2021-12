Koster Willy van Ontmoetingskerk met pensioen

DIEREN – Zondag 19 december is er in de Ontmoetingskerk in Dieren afscheid genomen van koster-beheerder Willy Eenink. Na ruim 13 jaar in de Ontmoetingskerk actief te zijn geweest, gaat hij met pensioen.

De koster is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle activiteiten die er in de kerk plaatsvinden. En dat zijn er heel wat, want naast de kerkdiensten maken diverse koren en verenigingen gebruik van de diverse beschikbare ruimten. Ook is de kerk het afgelopen jaar een geschikte plek gebleken voor de vaccinatieprik en de jaarlijkse griepprik. Als koster ben je gastheer en eerste aanspreekpunt, zorg je er voor dat de afspraken worden vastgelegd, dat de ruimten worden ingericht en dat de koffie vers en warm is. Het is van belang dat mensen zich thuis voelen en daar zorgde Willy zeker voor.

Voordat Willy Eenink naar Dieren kwam was hij al 19 jaar als koster actief geweest in de Hofkerk in Goor. Hij heeft dat al die jaren, zowel in Goor als in Dieren, met veel plezier en betrokkenheid gedaan en mag nu samen met zijn vrouw gaan genieten van zijn pensioen. Zijn opvolger Johan Laurman staat al te trappelen om zijn rol, samen met de hulpkosters, over te nemen.

Foto: Willy Eenink (rechts) met zijn opvolger Johan Laurman