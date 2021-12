Knallend het jaar uit met online event Hard & Nieuw

EERBEEK – Na twee succesvolle muzikale livestreams op Bevrijdingsdag in 2020 en 2021 zorgt Yannick Hilger op 31 december voor een knallend digitaal eindejaarsfeest. Onder de titel Hard & Nieuw presenteert de evenementenorganisator een livestream met optredens van DJ’s Barry Fest, Theaz, Zany en Outsiders.

Hilger speelde al langer met het idee om weer een livestream op te zetten en de persconferentie van 18 december gaf de doorslag. Met zijn online event wil hij op oudjaarsdag toch een feestje organiseren voor met name jongeren, nu dat live niet kan. En een feestje wordt het. Vanuit zwembad Coldenhove in Eerbeek zorgen vier DJ’s voor een muzikaal programma. “We zijn al langer van plan om een keer een event te organiseren in het zwembad, maar door corona komt het er steeds maar niet van”, vertelt Hilger. “De keuze om de livestream vanuit Coldenhove te doen was dan ook snel gemaakt. We leggen het event vast met 8 camera’s, waaronder 2 drones.” Geen publiek in het zwembad zelf dus, maar wel de sfeer van een groot evenement in de huiskamer.

Hilger kreeg onmiddellijk hulp en steun van de gemeente, een aantal leveranciers èn de DJ’s, die voor een appel en een ei meewerken. “Dat is zo gaaf. We hebben een mix van lokaal talent en grote artiesten. Het is heel gaaf dat de top van de hardstyle scene erbij is.” Samen brengen zij een programma met de beste hardstyle, dé muziek van dit moment. Dat wil niet zeggen dat de avond alleen leuk is voor jongeren. “Wat ze heel tof doen, is oudere nummers gebruiken. Zo hoor je ineens Malle Babbe en Snollebollekes in een hardstyle-mix”, aldus Hilger.

Het programma begint met Barry Fest, die al bijna 10 jaar meedraait. In 2019 stond hij twee keer in een uitverkocht Gelredome als voorprogramma van Snollebollekes. Om 21.00 uur is het tijd voor lokaal talent: De 21-jarige DJ Theaz uit Lieren draait regelmatig in de buurt van Eerbeek, Loenen en Klarenbeek. Hij vind het erg leuk om hardstyle te combineren met bekende platen.

Vanaf 22.00 uur draait hardstyle-legen Zany, die vanaf het eerste uur actief is in de scene. Zijn sets zijn gevuld met een mix van freestyle, hardstyle en de beste party-tracks. Door een stijlvolle mixstijl, een overdosis aan energie op het podium en goede releases blijft hij geliefd bij het publiek.

Het feest wordt tussen 23.00 uur en middernacht afgesloten door Outsiders, de artiestennaam van Cem Araci. Hij maakt al muziek sinds zijn 12e en doet dit sinds zijn 18e professioneel. Araci werkte samen met artiesten als Darkraver, Snelle en Jebroer. Uit deze laatste samenwerking kwam het bekende nummer Flitsmeister voort. Ook is Outsiders bekend van de nummer 1-hit Kali, die hij maakte samen met Django Wagner.

Zoals gezegd kan er dus geen publiek bij zijn, maar Hard & Nieuw is via internet te volgen. De stream is te zien via www.hardennieuw.nl en begint om 20.00 uur. Tegen middernacht wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar, waarin misschien wel weer wat meer mogelijk is op het gebied van evenementen. “Als het kan, willen we dan alsnog de fysieke versie van dit evenement organiseren”, besluit Hilger hoopvol.

www.hardennieuw.nl