Klarinetconcert voor het goede doel

VELP – Ruim dertig klarinettisten van de Gelderse Klarinetstudio spelen op zondag 12 december om 15.30 uur een benefietconcert in de Oude Jan in Velp. Helaas zonder publiek, maar er is snel een filmopname beschikbaar.

De klarinettisten staan onder leiding van Corien Hoepman en spelen in wisselende bezettingen kerstmuziek van de 8e eeuw tot aan het moderne repertoire. De jongste deelnemer is negen, de oudste bijna tachtig jaar. Met deze muziek willen ze hun toehoorders niet alleen een fijn kerstgevoel geven, maar ook geld inzamelen voor de organisatie Musicians without Borders. Dit is een internationale organisatie die de kracht van muziek inzet om etnische, religieuze en politieke verschillen te overbruggen en de wonden van oorlog en conflict te helen.

Wie het concert wil volgen, kan zich aanmelden via www.gelderse-klarinetstudio.nl. Snel na het concert wordt de filmopname verstuurd, zodat iedereen zich thuis kan onderdompelen in de kerstklanken van het klarinetorkest. Daarna kan ieder zelf besluiten of zij Musicians without Borders met een financiële bijdrage willen steunen.

Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van de Oude Jan, die speciaal voor dit goede doel deze prachtige kerk ter beschikking stellen.