Kinderkleding- en speelgoedbank bij Speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Sinds kort wordt het clubgebouw van Speeltuin Kindervreugd in Doesburg elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur omgetoverd tot kinderkleding- en speelgoedbank. Ouders die niet veel te besteden hebben, kunnen hier met hun kinderen gratis kleding en speelgoed uitzoeken.

Het idee van de kinderkleding- en speelgoedbank ontstond bij Nicole Hammink, raadslid van de SP in Doesburg. “Ik kreeg regelmatig de opmerking ‘jij werkt toch met minima? ik heb nog wel mooie spullen'”, vertelt Nicole. Aan de andere kant zag ze veel mensen die de spullen goed zouden kunnen gebruiken. “Ik wilde een manier verzinnen om vraag en aanbod samen te brengen, zo ontstond het idee van een kleding- en speelgoedbank speciaal voor kinderen.”

Ze klopte bij Ria van Halteren van de Speeltuin Kindervreugd aan en die omarmde het idee. Zij stelde ruimte en vrijwilligers beschikbaar en binnen no-time konden de kleding- en speelgoedbank van start gaan. Na de eerste bekendmakingen stroomden de kleding en het speelgoed binnen. “Mijn huis stond vol kleding en speelgoed en een vriendin is hele dagen aan het wassen en strijken”, vertelt Nicole lachend.

Al snel konden ze de eerste bezoekers verwelkomen. Meteen zagen Nicole en Ria hoe nodig het initiatief was. “Mensen beseffen niet altijd hoeveel kinderen in Doesburg in armoede moeten opgroeien. Er kwam hier een kindje in een pyjama en met een dun jasje op een koude dag. Die hebben we helemaal blij kunnen maken met kleding. Het kind straalde toen het de deur weer uitliep, dat is waar we het voor doen.”

Met dozen vol kleding en speelgoed is er genoeg om heel veel meer kinderen blij te maken. Maar Nicole en Ria merken dat de drempel voor sommige mensen soms wel hoog is om naar de kleding-en speelgoedbank te komen en ze willen er alles aan doen om die te verlagen. “Mensen moeten zich hier welkom voelen.

Er zijn vrijwilligers aanwezig die ze met persoonlijke aandacht helpen bij het zoeken van kleding en speelgoed. Mochten mensen het toch niet prettig vinden om tijdens de inloop langs te komen, dan mogen ze altijd bellen om een afspraak te maken.” Om de drempel nog lager te houden, hoopt Ria het spreekuur in de toekomst wellicht te combineren met andere activiteiten. “We werken niet met allerlei aanmeldformulieren of eisen”, vult Nicole aan. “Iedereen die het nodig heeft, kan gewoon hier binnenlopen.”

Ook voor de toekomst zitten de dames al weer vol plannen. ” We zijn in gesprek met iemand die ons wellicht nieuw ondergoed wil schenken en er zijn ook plannen om een uitgiftepunt voor menstruatieproducten te starten”, vertelt Nicole. In verband met de lockdown is de Kinderkleding- en speelgoedbank in ieder geval gesloten tot 14 januari. Op de Facebookpagina van Speeltuin Kindervreugd kunnen de actuele openingstijden worden gevonden.

Voor inbreng van kleding en of speelgoed kan er contact worden opgenomen met Nicole via tel. 06-48749972.

Foto: Cynthia Vos