Kinderen Aventurijn maken Wereldwensboom

LOENEN – Kinderen van Aventurijn in Loenen hebben vrijdag hun zelfgemaakte Wereldwensboom bij de Spar in Loenen ‘geplant’. De boom werd versierd met wensen die de kinderen voor de wereld hebben.Zij schreven wensen als ‘Een dak voor iedereen’, ‘Dat mensen met meer respect met elkaar omgaan’, ‘Meer mooie momenten, ‘Ik wens dat er meer positiviteit in de wereld komt’ en ‘Minder honger in de wereld’.

De boom stond er een uurtje toen Evy met haar vader bij de Spar was en de wensboom zag op het plein. Zij mocht ook een kaartje in de boom hangen. Zij schreef er samen met papa op: ‘Wij wensen dat u heel gelukkig bent’. Iedereen die dat wil kan zelf een wens in de boom hangen. Bij de Spar liggen kaartjes.

Foto: Martien Kobussen