Kieslijst VVD Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft VVD Bronckhorst kandidaten uit alle delen van de gemeente op de kieslijst. Lijsttrekker Willem Buunk komt uit Steenderen en is trots: “De kandidatenlijst een evenwichtige mix van leden uit de huidige fractie en nieuwe gezichten. En wij vinden het belangrijk dat alle dorpen en buurtschappen zich vertegenwoordigd voelen in de gemeenteraad van Bronckhorst. Met een keuze voor de toppers op onze kieslijst lukt dat!”

Huidig fractievoorzitter Perry van Lochem uit Hummelo staat derde op de lijst en Thea Lusink uit Bekveld staat op de vijfde plek. Thea vindt het een grote eer dat ze voor de vierde keer kandidaat mag zijn voor de VVD en heeft daar net zo veel zin in als de eerste keer. Op de plekken zes en zeven staan fractielid Hans Puijk en commissielid Annemarie van der Houwen uit Vorden. Hans is ook de lokale campagneleider voor de VVD.

Met Danielle Rouwen uit Vorden heeft de VVD als eerste nieuwe gezicht op plek twee een ondernemende jonge vrouw op de lijst. Danielle mag nieuw in de lokale politiek, ze is een bekend gezicht in ondernemerskringen. Op plek vier staat Zelhemmer en voetbalbestuurder Gerbert Tiecken. Hij is recent al actief geworden als commissielid. Roy Echter uit Hoog-Keppel wil op plek acht zijn ervaring meebrengen en zich in de politiek bezig te houden met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Negende op de lijst is Vivienne Huetink-van Breugel, die in het buitengebied van het stadje Bronkhorst een melkveehouderijbedrijf heeft met haar man. Andere nieuwkomers zijn Miguel Mendes de León (Velswijk) op 10, Stephan Beijer (Hengelo) op 11 en Herman Eskes (Vierakker op 12).