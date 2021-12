Kerstzondag in Doesburg

DOESBURG – Het is de hele week al gezellig kerstshoppen in van Doesburg, maar zondag 19 december is de binnenstad een stukje extra gehuld in kerstsfeer. Een groot deel van de winkels is deze dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Het Santa Team rijdt door de stad en deelt een zoete kerstknabbel uit. Op de driesprong van de Kerkstraat, Ooipoortstraat en Meipoortstraat staat een Rad van Kerstfortuin. Iedereen die een aankoop doet in Doesburg, mag een draai aan het rad geven. Hiermee zijn mooie prijzen te winnen.

Wie moe en koud is van het struinen door de stad, kan deelnemen aan Lekker Rondje Doesburg. Voor maar 5 euro krijgen deelnemers een warm winters drankje plus hapje bij Bistro la Boucherie, Brasserie de Poort, Eetcafé Bruut en Proeverij de Stadstuin.