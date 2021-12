Kerstwandeling Loenense kerken gaat niet door

LOENEN – De Protestantse Kerk en R.K. Kerk in Loenen waren druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstwandeling met het thema ‘Samen vinden we de weg’. Van kerk tot kerk was een wandeling uitgezet langs de oude pastorie, De Brink en andere wegen en plekken. Muziekvereniging OLTO en koor Con Spirito zouden medewerking verlenen. Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. De organisatie moest een streep halen door de wandeling. De wandeling worden uitgesteld tot volgend jaar.