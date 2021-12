Kerstvieringen St. Joris kerk Drempt

DREMPT – De Protestantse gemeente Drempt Oldenkeppel viert de kerstvieringen dit jaar in de St. Joriskerk in Drempt. Door de coronamaatregelen zijn de vieringen alleen online te volgen. Op vrijdag 24 december is er om 22.00 uur een kerstviering met als thema ‘Bloeien in de nacht’. Op zaterdag 25 december is er om 10.00 uur een kerstviering met als thema ‘Een kind ons geboren’.

In beide diensten is er een kleine zanggroep, onder leiding van Lucian Venderink. De vieringen zijn online mee te vieren via Kerkdienstgemist.nl kerk Drempt. Ook later in de week zijn ze daar nog te zien.

