Kerststuk maken in de Kruiskerk

EERBEEK – In de Kruiskerk in Eerbeek worden drie workshops gehouden waarin de deelnemers een origineel kerststuk maken. De avond wordt gestart met een introductie en uitleg over de materialen en over de symbolische betekenis van die materialen en kleuren. Ook de technische aspecten over het snijden van de materialen en de opbouw van het stuk worden uitgelegd. Met hulp van de liturgische bloemschikgroep wordt een betekenisvol kerststuk gemaakt, met eigen unieke uitwerking en kleur.

Bij voldoende belangstelling van minimaal 6 en maximaal 15 mensen per workshop, zijn er drie momenten waarop deze kunnen worden gevolgd: dinsdag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur en op woensdag 15 december van 19.30 tot 21.30 uur. Voor alle materialen en gereedschappen, koffie en thee wordt gezorgd. Deelname kost 12,50 euro.

Opgave kan tot uiterlijk 7 december bij Aty Busweiler via atybusweiler@gmail.com of tel. 06-19903749.