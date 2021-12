Kerstpakketten voor Dierense brandweer

DIEREN – Donderdagavond 23 december bracht de Dierense brandweer samen met de kersttrein uit Eerbeek kerstpakketten rond aan alle brandweervrijwilligers van brandweer Dieren.

In de avond vertrok de kersttrein samen met de brandweer vanaf de Industrielaan. De trein was geheel versierd. Ook een brandweerwagen was voorzien van kerstverlichting. Daarnaast reed er ook een auto met aanhanger mee. Vanaf de trein werd door middel van speakers kerstmuziek afgespeeld.

Iedere brandweervrijwilliger van korps Dieren werd bezocht om zijn of haar kerstpakket in ontvangst te nemen. De actie trok veel bekijks uit de buurt.

Foto: Dennis van Bemmel/Persbureau Heitink