Kerstnachtdienst in de Martinikerk

DOESBURG – Vanwege de coronamaatregelen vindt de kerstnachtviering in de Martinikerk in Doesburg op vrijdag 24 december online plaats. De dienst wordt om 14.30 uur ‘s middags opgenomen en ‘s avonds om 22.00 uur uitgezonden.

De dienst is natuurlijk is kerstsfeer, de lampjes in de kerstboom en kaarsenkronen branden en er is liturgische versiering. Ds. Bert Bomer gaat voor. Gijs van Schoonhoven bespeelt het orgel en een gelegenheidskoor zingt onder leiding van Reinoud Egberts. De opnames zijn helaas niet bij te wonen door publiek. Daarvan is overigens bij de uitzending niets van te merken: de camera staat gericht op het koorgedeelte van de kerk, met boom, zangers, kaarsen om zo veel mogelijk de sfeer van de kerstavond te scheppen. De kerstdienst op 25 december is om 10.00 uur online bij te wonen. Ook dan werkt het gelegenheidskoor mee. Dan gaat ds. Bram Grandia voor. Hetzelfde geldt voor de oudejaarsavonddienst. Deze wordt online uitgezonden. Ds. Jannie Eldering is de voorganger van deze dienst. De online diensten zijn te volgen via de website van kerkomroep.nl of via pg-angerlodoesburg.nl onder het kopje kerkdiensten en dan online diensten.